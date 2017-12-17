В Шереметьево с рейса сняли пьяную пассажирку

Полицию на борт вызвал сотрудник "Аэрофлота", сообщивший, что командир воздушного судна отказывает в перевозке "неадекватному" пассажиру.

В московском аэропорту Шереметьево с рейса Москва — Симферополь сняли пьяную пассажирку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.

Полицию на борт вызвал сотрудник "Аэрофлота". Он сообщил, что командир воздушного судна отказывает в перевозке "неадекватному" пассажиру.

— Командир воздушного судна, выполняющего рейс Москва — Симферополь, отказывает в перевозке неадекватному пассажиру и просит подняться на борт наряд полиции, — сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники транспортной полиции задержали 21-летнюю пассажирку, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении девушки был составлен протокол по статье 20.21 КоАП России.