Военный врач раскрыл причину плохого самочувствия пилотов самолёта F-35

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Военный врач раскрыл причину плохого самочувствия пилотов самолёта F-35

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Фото: © Flickr/Airman Magazine

На состоянии здоровья экипажа помимо прочего сказалось применение грудного ремня, который лётчики затягивают слишком туго.

Военный врач полковник ВВС США Джей Флоттманн назвал возможную причину плохого самочувствия пилотов новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает издание Aviation Week.

По словам Флоттманна, на состоянии здоровья экипажа сказалось повышенное содержание кислорода в дыхательном газе. В сочетании с работой регулятора дыхания он отрицательно влияет на производительность человека.

Чтобы это определить, он сам совершил три полёта на F/A-18 Hornet. Один из самолётов был оборудован системой подачи жидкого кислорода LOX, а другие два — более современной кислородной станцией, которой оснащены истребители-бомбардировщики F-35.

Также военный врач отметил, что лётчики слишком туго затягивают грудной ремень, что также негативно влияет на дыхание.

Первые испытания F-35 начались в 2006 году. С того времени произошло десять эпизодов ухудшения самочувствия экипажа. Столько же было выявлено после возобновления испытаний воздушного судна в 2017 году.

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