Военный врач раскрыл причину плохого самочувствия пилотов самолёта F-35

На состоянии здоровья экипажа помимо прочего сказалось применение грудного ремня, который лётчики затягивают слишком туго.

Военный врач полковник ВВС США Джей Флоттманн назвал возможную причину плохого самочувствия пилотов новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает издание Aviation Week.

По словам Флоттманна, на состоянии здоровья экипажа сказалось повышенное содержание кислорода в дыхательном газе. В сочетании с работой регулятора дыхания он отрицательно влияет на производительность человека.

Чтобы это определить, он сам совершил три полёта на F/A-18 Hornet. Один из самолётов был оборудован системой подачи жидкого кислорода LOX, а другие два — более современной кислородной станцией, которой оснащены истребители-бомбардировщики F-35.

Также военный врач отметил, что лётчики слишком туго затягивают грудной ремень, что также негативно влияет на дыхание.

Первые испытания F-35 начались в 2006 году. С того времени произошло десять эпизодов ухудшения самочувствия экипажа. Столько же было выявлено после возобновления испытаний воздушного судна в 2017 году.