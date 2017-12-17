В Пентагоне признали существование программы по изучению НЛО

Министерство обороны США около восьми лет назад начало реализацию программы по изучению НЛО. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
22-миллионная программа Aerospace Threat Identification была запущена в 2007 году и финансировалась по запросу экс-сенатора Гарри Рида.
Большинство средств перечислялись исследовательской фирме, правительственному подрядчику Bigelow Aerospace. Организация базируется в штате Невада, ею управляет миллиардер и друг Рида предприниматель Роберт Бигелоу.
Как заявили изданию в оборонном ведомстве США, программа была прекращена в 2012 году.
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