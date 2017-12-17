На аукционе во Франции продали скелет мамонта за €548 тысяч

На аукционе во французском Лионе продали скелет мамонта, найденный около 10 лет назад в Сибири. Об этом сообщает Reuters.
INSIGHT: Woolly mammoth skeleton auctioned off https://t.co/TS0wu3nebQ pic.twitter.com/Ly61Fjnor8— Reuters TV (@ReutersTV) December 16, 2017
Проданный экспонат является особенно редким, так как 80% скелета составляют оригинальные кости.
По словам экспертов, потепление климата в Сибири помогло не только обнаружить редкие скелеты, но и выяснить, как погибали животные.
Скелет имеет достигает высоту 3,4 метра, а его бивни длиной более трёх метров.
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