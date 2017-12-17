На аукционе во Франции продали скелет мамонта за €548 тысяч

Проданный экспонат является особенно редким, так как 80% скелета составляют оригинальные кости.

На аукционе во французском Лионе продали скелет мамонта, найденный около 10 лет назад в Сибири. Об этом сообщает Reuters.

Проданный экспонат является особенно редким, так как 80% скелета составляют оригинальные кости.

По словам экспертов, потепление климата в Сибири помогло не только обнаружить редкие скелеты, но и выяснить, как погибали животные.

Скелет имеет достигает высоту 3,4 метра, а его бивни длиной более трёх метров.