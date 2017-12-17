Штаб Собчак опроверг её слова об отказе участвовать в выборах ради Явлинского

Однако телеведущая может снять свою кандидатуру, если в предвыборной гонке будет участвовать Алексей Навальный.

Ксения Собчак не намерена отказываться от участия в предстоящих выборах ради основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя телеведущей Ксению Чудинову. Однако Собчак готова отказаться от предвыборной гонки, если в ней будет участвовать Алексей Навальный.

— Цитата вырвана из контекста. Собчак всегда призывает демократических лидеров к объединению и убеждена, что для электорального результата было бы эффективно работать над общей целью вместе. И пока таких предложений не поступает, мы считаем, что более эффективно каждому со своей стороны бороться с несменяемостью власти, коррупционным и консервативным режимом, — объяснила Чудинова.

Ранее в СМИ появилась информация, что телеведущая на встрече с журналистами и своими сторонниками в Екатеринбурге заявила о том, что готова отказаться от участия в предвыборной гонке ради Алексея Навального или Григория Явлинского.

Напомним, Ксения Собчак в октябре 2017 года объявила о своём намерении участвовать в выборах президента России в следующем году. Он сказала, что готова примерить на себя роль кандидата, олицетворяющего исчезнувшую графу "против всех".