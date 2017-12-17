В США вынесли приговор мужчине, хранившему в холодильнике голову убитой им жены

Мужчина признался, что, до того как убить супругу, он употреблял наркотические вещества.

В американском штате Техас мужчину, хранившего в холодильнике голову убитой им жены, приговорили к 52 годам лишения свободы. Об этом сообщает Daily News.

На суде Дэвид Даюзат признался, что, до того как убить супругу, он употреблял наркотики, после чего нанёс ей более 40 ножевых ранений.

Мать погибшей заявила, что её зять заслуживает "медленной, мучительной смерти", подобной той, какая была у её дочери. Женщина заявила, что каждый день молится о его смерти.

Даюзат должен провести 26 лет в тюрьме, прежде чем может просить об условно-досрочном освобождении.