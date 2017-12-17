Посол РФ: Нидерланды безосновательно обвиняют Россию во вмешательстве

Александр Шульгин подчеркнул, что подобные обвинения не помогают развитию двусторонних отношений.

Обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела Нидерландов являются безосновательными, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин. По его словам, они мешают развитию отношений между странами.

— Что точно не помогает развитию двусторонних отношений, так это безосновательные обвинения России во вмешательстве во внутренние дела Нидерландов, — приводит слова российского посла ТАСС.

Шульгин подчеркнул, что расследование издания NRC Handelsblad говорит о том, что упрёки в адрес Москвы не имели под собой никаких оснований.

Газета провела проверку относительно массового использования хештега #hennisdebate, употребляющегося в связи с гибелью в Мали двух военнослужащих. СМИ признало, что подтверждения этому найти невозможно.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства во внутренние дела других стран. Так, например, в ходе большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин назвал подобные обвинения "шпиономанией и бредом".