Новое правительство Австрии планирует содействовать в отмене санкций против РФ

В программе будущего кабмина республики на 2017–2022 годы отмечается, что Австрия должна стать площадкой для диалога между Востоком и Западом.

Новое правительство Австрии намерено принять активные меры для отмены санкций, введённых Евросоюзом в отношении России. Об этом говорится в программе будущего кабмина республики на 2017–2022 годы.

— Австрия будет активно выступать за то, чтобы ликвидировать возникшую — особенно из-за конфликта на Украине — напряжённость и связанные с ним санкции в европейском духе и предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине и вокруг неё, — приводит ТАСС выдержки из программы кабмина.

В документе также отмечается, что Австрия должна стать площадкой для диалога между Востоком и Западом, снижая напряжённость во взаимоотношениях между сторонами.

Ранее Лайф сообщал, что власти страны рассказали, что антироссийские санкции обходятся Австрии в 0,3% ВВП.