Новое правительство Австрии планирует содействовать в отмене санкций против РФ

Новое правительство Австрии намерено принять активные меры для отмены санкций, введённых Евросоюзом в отношении России. Об этом говорится в программе будущего кабмина республики на 2017–2022 годы.
— Австрия будет активно выступать за то, чтобы ликвидировать возникшую — особенно из-за конфликта на Украине — напряжённость и связанные с ним санкции в европейском духе и предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине и вокруг неё, — приводит ТАСС выдержки из программы кабмина.
В документе также отмечается, что Австрия должна стать площадкой для диалога между Востоком и Западом, снижая напряжённость во взаимоотношениях между сторонами.
Ранее Лайф сообщал, что власти страны рассказали, что антироссийские санкции обходятся Австрии в 0,3% ВВП.
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