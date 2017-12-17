При пожаре в частном доме на востоке Москвы погиб один человек

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При пожаре в частном доме на востоке Москвы погиб один человек

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При пожаре в частном доме на востоке Москвы один человек погиб, ещё один получил ожоги. Об этом сообщает Тасс со ссылкой на источник в экстренных службах города.

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