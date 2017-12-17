Два репортёра National Geographic ранены в результате нападения в Габоне

Нападавший, по его словам, "действовал в отместку за нападения США на мусульман и признание Америкой Иерусалима столицей Израиля".

Два датских репортёра были ранены в результате нападения с ножом в Габоне. Об этом сообщает Франс-Пресс.

Нападавший — 53-летний нигериец, который кричал "Аллах акбар" — был арестован на месте инцидента. Сообщается, что он живёт в Габоне вот уже 19 лет. По его словам, он "действовал в отместку за нападения США на мусульман и признание Америкой Иерусалима столицей Израиля".

Как заявил глава Минобороны страны Этьен Массард, на датчан напали из-за "атак США на мусульман".

Пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.