МВД проверяет факт потасовки между журналистами на оглашении приговора Улюкаеву

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом РФ.

Полиция проводит проверку по факту потасовки между журналистами в суде перед оглашением приговора бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В полицию обратился сотрудник одного из телеканалов и заявил, что 15 декабря на Большой Татарской улице неизвестный гражданин причинил ему телесные повреждения и повредил оборудование. По данному факту проводится проверка, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом РФ.

Ранее Лайф сообщал о потасовке между журналистами перед началом заседания суда.