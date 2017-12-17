СМИ: Сестра президента Гондураса погибла в авиакатастрофе

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СМИ: Сестра президента Гондураса погибла в авиакатастрофе

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Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко

Никаких сигналов о неполадках на борту воздушного судна во время полёта не поступало.

В субботу, 17 декабря, в Гондурасе разбился вертолёт, на борту которого находилось шесть человек, сообщает газета Prensa. Среди жертв авиакатастрофы оказалась 51-летняя сестра президента центральноамериканской республики Ильда Эрнандес.

По информации издания, обломки вертолёта Eurocopter AS350 Ecureuil были найдены в департаменте Франсиско-Морасан в центральной части страны.

Никаких сигналов о неполадках на борту во время последнего полёта не поступало. Сведения о причинах трагедии пока не обнародованы.

В знак скорби о погибших в авиакатастрофе президент Эрнандес вывесил изображение траурной ленты в своем Twitter.

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