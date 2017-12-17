Постпред Израиля осудил проект резолюции Совбеза ООН о статусе Иерусалима

Данон заявил, что ни голосование, ни обсуждение не изменят того, что Иерусалим всегда был и будет столицей Израиля.

Постпред Израиля при ООН Данни Данон осудил распространённый в Совете Безопасности проект резолюции, который признаёт недействительным изменение нынешнего статуса Иерусалима. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постоянное представительство Израиля при ООН.

Данон сообщил, что ни голосование, ни обсуждение не смогут изменить того, что Иерусалим всегда был и будет столицей Израиля.

— Вместе с нашими союзниками мы продолжим бороться за историческую правду, — отмечается в заявлении израильского постпреда.

По информации агентства, Делегация Египта внесла в Совет подготовленный Палестиной проект резолюции. Согласно ему, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены".