В Мексике поезд протаранил автобус с детьми, есть жертвы

В салоне автобуса находились члены детских команд по футболу, которые направлялись на турнир.

По крайней мере два человека погибли и 15 получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовым поездом в Мексике.

Choque de tren y autobús deja dos muertos y 43 heridos en El Salto, Jalisco https://t.co/zjcEtbJGYc — Pedro Rojas (@Pedro_Roojs) December 17, 2017

Инцидент произошёл в штате Халиско на западе страны. В салоне автобуса находились члены детских команд по футболу, которые направлялись на турнир в сопровождении взрослых.

Двое взрослых погибли, информации о жертвах среди детей не поступало.