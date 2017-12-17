В Мексике поезд протаранил автобус с детьми, есть жертвы

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В Мексике поезд протаранил автобус с детьми, есть жертвы

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В салоне автобуса находились члены детских команд по футболу, которые направлялись на турнир.

По крайней мере два человека погибли и 15 получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовым поездом в Мексике.

Инцидент произошёл в штате Халиско на западе страны. В салоне автобуса находились члены детских команд по футболу, которые направлялись на турнир в сопровождении взрослых.

Двое взрослых погибли, информации о жертвах среди детей не поступало.

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