В Мексике поезд протаранил автобус с детьми, есть жертвы

По крайней мере два человека погибли и 15 получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовым поездом в Мексике.
Choque de tren y autobús deja dos muertos y 43 heridos en El Salto, Jalisco https://t.co/zjcEtbJGYc— Pedro Rojas (@Pedro_Roojs) December 17, 2017
Инцидент произошёл в штате Халиско на западе страны. В салоне автобуса находились члены детских команд по футболу, которые направлялись на турнир в сопровождении взрослых.
Двое взрослых погибли, информации о жертвах среди детей не поступало.
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