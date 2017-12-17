Тоталитарные развлечения. В Северной Корее запустили приложение в стиле Netflix

Чиновники круглосуточно контролируют пользователей Интернета. Любого, кто смотрит запрещённый контент, могут казнить или отправить в тюрьму.

В КНДР запустили приложение в стиле Netflix — My Companion 4.0, которое позволяет пользователям смотреть фильмы и ТВ-программы, сообщает Daily Mail.

My Companion 4.0 даёт возможность юзерам читать электронные книжки, смотреть видео, играть и даже петь в караоке. А ещё смотреть трансляции шоу и спортивных событий.

Как сообщает издание, Ким Чен Ын занимается разработкой не только ядерного оружия, но и национального Интернета. В Пхеньяне действует двухуровневая система, в которой относительно свободно пользоваться сетью может только доверительная элита. Остальные северокорейцы пользуются браузером Kwangmyong, сайты в котором проходят тщательную проверку.

Чиновники круглосуточно контролируют смартфоны и любого, кто смотрит запрещённый контент, могут казнить или отправить в тюрьму.