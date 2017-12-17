Британка съест индейку и пудинг с прахом матери на Рождество

Женщина пояснила, что таким образом сможет быть "как можно ближе" к своей маме в праздник.

Дебра Парсонс съест свою умершую мать Дорин во время рождественского ужина, сообщает Mirror. Её прахом женщина приправит индейку и пудинг.

— Люди могут подумать, что я сумасшедшая или что это не очень почтительно, но я просто не могу остановить себя. Я смотрю на это позитивно — позволить ей быть рядом со мной, чтобы она поучаствовала в этом семейном дне, — объясняет Дебора.

Съесть прах 41-летняя британка захотела ещё в мае 2017 года, когда её мать внезапно умерла от обструкции дыхательных путей. Таким образом Дебра надеется быть "как можно ближе" к ней. По словам женщины, только это поможет ей пройти через первое Рождество без мамы.

— Я чувствую, что она может жить, находясь внутри меня, потому что, если она является частью меня, она может дышать через моё тело. Моё дыхание — это её дыхание, — добавила Дебра Парсонс.

Женщина уже пробовала прах мамы раньше. Когда американка сильно скучала по ней, то окунала пальцы в "порошок" и облизывала их.