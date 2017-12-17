В Австралии бык весом 600 кг до смерти забодал фермера

В городе Данкелд в австралийском штате Виктория на работника фермы напал бык. Об этом сообщает Daily Mail Australia.
Farmer gored to death by 600kg bull in Victoria https://t.co/OATfnh4tIB— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 17, 2017
49-летний мужчина занимался взвешиванием скота, когда его забодало агрессивное животное. В результате нападения мужчина получил смертельные раны и скончался.
Когда на место инцидента приехали правоохранители, животное оставалось агрессивным и пыталось пробить забор. Животное было убито.
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