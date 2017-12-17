В Австралии бык весом 600 кг до смерти забодал фермера

Читайте также

В Австралии бык весом 600 кг до смерти забодал фермера

494
Когда на место инцидента приехали правоохранители, животное оставалось агрессивным и пыталось пробить забор.

В городе Данкелд в австралийском штате Виктория на работника фермы напал бык. Об этом сообщает Daily Mail Australia.

49-летний мужчина занимался взвешиванием скота, когда его забодало агрессивное животное. В результате нападения мужчина получил смертельные раны и скончался.

Когда на место инцидента приехали правоохранители, животное оставалось агрессивным и пыталось пробить забор. Животное было убито.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×