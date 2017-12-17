Пушков заявил об утрате интереса к Трампу в России

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Пушков заявил об утрате интереса к Трампу в России

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение канала CNN о том, что в России почти не обсуждали телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

— Причина проста: его звонки ни к чему не ведут, интерес во многом утрачен, — написал Пушков в своём "твиттере".

Как ранее сообщал Лайф, 15 декабря состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры обсудили вопросы развития двусторонних отношений, но главной темой беседы стала ситуация на Корейском полуострове.

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