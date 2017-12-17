В Финляндии ищут виновных в утечке разведданных о России

Полиция возбудила уголовное дело в связи с передачей журналистам секретных сведений.

В Финляндии разгорелся скандал после публикации в газете Helsingin Sanomat данных о военной разведке страны, в частности относящихся к России. Полиция уже возбудила уголовное дело в связи с передачей журналистам секретных сведений.

В материале под названием "Секретное место Финляндии" говорится, что институт разведки в городе Тиккакоски якобы занимался слежкой за российскими военными на территории бывшего Ленинградского военного округа.

По информации издания, финские разведчики фиксировали и классифицировали электромагнитное излучение российских вооружённых сил. А затем уже создавали некую карту электронной разведки, с помощью которой анализировали состав войск и их операции на территории России.