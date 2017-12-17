За неполный 2017 год население Украины сократилось на 150 тысяч человек

Среди причин убыли населения является высокая смертность и низкий уровень рождаемости.

Население Украины за три квартала 2017 года сократилось на 150 тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Госстата страны.

Сообщается, что причиной убыли населения является высокая смертность наравне с низкой рождаемостью. По этому показателю Украина занимает 172-е место в мире по рейтингу ООН.

Также среди причин называется практически отсутствующая в стране поддержка со стороны государства — так, например, госвыплат не хватает даже на памперсы.

Ранее на Украине заявляли, что более половины населения страны находится за чертой бедности.