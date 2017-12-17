Стало известно имя купившего самый дорогой в мире дом

За покупкой замка Людовика XIV под Парижем стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Об этом сообщает New York Times.
Особняк был продан в 2015 году за 300 миллионов долларов. Советники саудовской королевской семьи подтвердили изданию, что замок принадлежит наследному принцу.
В доме есть огромный бальный зал, подземный ночной клуб, винный погреб и домашний кинотеатр.
Особняк окружён ландшафтными садами со статуей бывшего французского монарха Людовика XIV или Луи Великого.
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