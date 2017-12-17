Стало известно имя купившего самый дорогой в мире дом

Особняк окружён ландшафтными садами со статуей бывшего французского монарха Людовика XIV или Луи Великого.

За покупкой замка Людовика XIV под Парижем стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Об этом сообщает New York Times.

Особняк был продан в 2015 году за 300 миллионов долларов. Советники саудовской королевской семьи подтвердили изданию, что замок принадлежит наследному принцу.

В доме есть огромный бальный зал, подземный ночной клуб, винный погреб и домашний кинотеатр.

Особняк окружён ландшафтными садами со статуей бывшего французского монарха Людовика XIV или Луи Великого.