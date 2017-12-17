Новый рекорд. Французский яхтсмен проплыл в одиночку вокруг света за 42 дня

Франсуа Габар практически на неделю побил рекорд своего соотечественника Тома Ковиля.

Французский яхтсмен Франсуа Габар проплыл в одиночку вокруг света за 42 дня 16 часов 40 минут 35 секунд и тем самым установил новый мировой рекорд. Об этом сообщило AFP.

По сведениям агентства, 17 декабря в 4:45 по московскому времени 34-летний француз на яхте Macif преодолел виртуальную финишную линию между французским островом Уэссан и самой южной точкой Великобритании — мысом Лизард. Таким образом он почти на неделю побил рекорд своего соотечественника Тома Ковиля. Его путешествие длилось 49 дней, 3 часа, 7 минут и 38 секунд.