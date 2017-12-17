Полиция назвала виновника ДТП с автобусом в Иркутской области

Виновником аварии с участием автобуса и фуры на 140-м километре автодороги А-331 "Вилюй" в Иркутской области мог стать водитель автобуса.
— В рамках расследования будет дана оценка действиям водителей обоих транспортных средств, в первую очередь водителя автобуса, в действиях которого, по предварительным оценкам, может усматриваться несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, — приводит РИА "Новости" слова представителя пресс-службы ГУ МВД РФ региона.
Ранее Лайф сообщал, что в Иркутской области перевернулся рейсовый автобус.
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