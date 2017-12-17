В США 85-летняя старушка отметила день рождения внука прыжком с парашютом

Бабушка заявила, если проживёт ещё около двух лет, то, возможно, прыгнет второй раз.

В США 85-летняя Хенриетта Сибенберг, пережившая холокост, вместе с внуком Шмуэлем Эйзенманом прыгнула с парашютом, сообщает NBC 6 South Florida. Таким образом родственники отпраздновали 18-летний день рождения молодого человека.

— Я спросил у бабушки: "Ты пойдёшь со мной?", а она ответила: "Почему бы и нет", — рассказал журналистам Шмуэль.

Молодой человек объяснил, что прыжок с бабушкой многое для него значил, потому что она "одна из самых позитивных людей, которых он когда-либо встречал". Он отметил, что во многом это связано с тем, что Хенриетта пережила холокост. Её отец был убит в концентрационном лагере Освенцим, поэтому воспитывалась она в католической семье во Франции.

Старушка посоветовала всем прыгать с парашюта и заявила, что, если проживёт ещё около двух лет, возможно, прыгнет ещё раз со своим старшим внуком.

— Постарайся наслаждаться жизнью, потому что ты никогда не знаешь, проснёшься ли ты завтра. Каждый день — ещё один день, — добавила она.