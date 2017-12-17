Два человека погибли в результате ДТП в Приморье

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Два человека погибли в результате ДТП в Приморье

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Фото: © РИА Новости / Геннадий Шишкин

Два человека погибли и ещё два получили травмы при встречном столкновении двух иномарок в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Водитель иномарки Toyota Mark II не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем Toyota Vitz.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры Toyota Mark II — мужчины в возрасте 32 и 36 лет. Находящиеся в другом автомобиле получили травмы.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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