Социологи: Более половины британцев хотят, чтобы страна осталась в ЕС

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Социологи: Более половины британцев хотят, чтобы страна осталась в ЕС

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Фото: © REUTERS/Max Rossi

По результатам исследования, 51% британцев желает, чтобы страна осталась в Европейском Союзе.

Более половины жителей Великобритании хотят, чтобы страна сохранила членство в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого центром BMG Research.

По результатам исследования, 51% британцев желает, чтобы страна осталась в Европейском Союзе, в то время как лишь 41% высказался в поддержку идеи покинуть политическое объединение.

Опрос проводился среди 1509 взрослых жителей Великобритании.

Напомним, на референдуме в июне 2016 года около 52% жителей страны выступили за то, чтобы покинуть Европейский союз.

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