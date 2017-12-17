Социологи: Более половины британцев хотят, чтобы страна осталась в ЕС

Более половины жителей Великобритании хотят, чтобы страна сохранила членство в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого центром BMG Research.
По результатам исследования, 51% британцев желает, чтобы страна осталась в Европейском Союзе, в то время как лишь 41% высказался в поддержку идеи покинуть политическое объединение.
Опрос проводился среди 1509 взрослых жителей Великобритании.
Напомним, на референдуме в июне 2016 года около 52% жителей страны выступили за то, чтобы покинуть Европейский союз.
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