В 2018 году в России появятся первые беспилотные суда

Создание безэкипажных судов ведётся в рамках работ по робототехническим комплексам.

С 2018 года в России появятся суда с системами беспилотного управления. Об этом сообщает ТАСС.

— В России такие разработки идут постоянно. У нас эти наработки идут в рамках работ по робототехническим комплексам. Должны появиться корабли и суда, способные осуществлять швартовку, — отметил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Отмечается, что корабли будут способны действовать самостоятельно с точки зрения системы управления, систем ориентации и автономной энергетики.

Рахманов уточнил, что первые образцы уже есть и на данный момент проходят испытания.

Ранее Лайф сообщал о первом российском беспилотнике на солнечных батареях.