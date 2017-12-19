В 2018 году в России появятся первые беспилотные суда

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В 2018 году в России появятся первые беспилотные суда

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Фото: © РИА Новости/ Павел Львов

Создание безэкипажных судов ведётся в рамках работ по робототехническим комплексам.

С 2018 года в России появятся суда с системами беспилотного управления. Об этом сообщает ТАСС.

— В России такие разработки идут постоянно. У нас эти наработки идут в рамках работ по робототехническим комплексам. Должны появиться корабли и суда, способные осуществлять швартовку, — отметил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Отмечается, что корабли будут способны действовать самостоятельно с точки зрения системы управления, систем ориентации и автономной энергетики.

Рахманов уточнил, что первые образцы уже есть и на данный момент проходят испытания.

Ранее Лайф сообщал о первом российском беспилотнике на солнечных батареях.

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