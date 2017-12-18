Ликвидированный в Дагестане боевик в прошлом был депутатом

Удостоверения, подтверждающие этот факт, были найдены на месте проведения спецоперации.

Один из ликвидированных боевиков во время операции в Дагестане в прошлом был депутатом, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах республики.

— Один из ликвидированных, Магомед-Хабиб Касимов, одиннадцать лет назад являлся депутатом муниципального собрания в Карабудахкентском районе, — рассказал собеседник.

По его словам, правоохранители нашли удостоверение в личных вещах преступника во время осмотра места спецоперации — дома экс-депутата, который оказывал боевикам помощь.

Отмечается, что также в здании было обнаружено несколько автоматов Калашникова с патронами, пакеты с селитрой, бутылки с ацетоном, а также предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, и другие вещи.

Как ранее сообщал Лайф, в воскресенье в дагестанском селе Губден произошло боестолкновение с тремя боевиками. В результате контртеррористической операции вместе с главарём Алигаджи Хамутаев преступников удалось ликвидировать. В ходе спецоперации граждане и силовики не пострадали.