В Раде считают, что Саакашвили нужно экстрадировать "куда угодно"

По мнению депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Фриз, экс-главе Одесской ОГА нужен не импичмент, а власть, и он к ней стремится "как наркоман к дозе".

Бывшего губернатора Одесской области и руководителя движения "Рух новых сил" Михаила Саакашвили нужно экстрадировать подальше от Украины, считает депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

— Я за экстрадицию этого человека куда угодно, лишь бы подальше от Украины, ведь он уничтожает наше государство, презирает наше прошлое, нивелирует будущее, — сказала Фриз.

По мнению депутата, Саакашвили "не нужен импичмент — ему нужна власть в стране в десять раз больше той, с которой он позорно бежал", и он стремится к ней как наркоман к дозе, убивая и разрушая все государственные институты.

— Штурмовать дворец культуры во время новогоднего представления для детей, издеваться и бить защитников и стражей порядка, пересекать незаконным способом границу, лоббировать во время пребывания в исполнительной власти коррупционные законы для Одесской таможни… Что ещё сделает лицо, которое стремится, как наркоман к дозе, только к одному — к власти? — возмутилась Фриз.

Напомним, вчера сторонники Саакашвили после воскресного митинга в Киеве попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил спектакль для детей. В итоге пострадало 30 сотрудников Нацгвардии. Несмотря на слова политика, что у демонстрантов было разрешение проводить мероприятие в общественном здании, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.