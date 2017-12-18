Уральского егеря оштрафовали на 2,5 млн рублей за самовольный ремонт дороги

47-летнего Ихтиандра обвинили в порче плодородных земель и нарушении бюрократических процедур.

47-летний егерь Госохотнадзора Ихтиандр Шарипов заплатит штраф в 2,5 миллиона рублей за то, что без согласия местных властей провёл ремонт грунтовой дороги.

Мужчину обвинили в порче плодородных земель и обходе бюрократических процедур — в Россельхознадзоре заявили, что он нарушил плодородный слой почвы. При этом мужчина отметил, что дорога, которую он ремонтировал, есть на всех картах и существует больше пятидесяти лет.

— Миллионы гектаров неосвоенных земель лежат, зарастают бурьяном, мелким березняком, и никому до этого нет дела, а тут — взялись вот, — приводит слова егеря "Настоящее время".

Отремонтированной дорогой продолжают пользоваться охотники и рыболовы. Также егерь за два года своей работы организовал ремонт охотничьих домов и решил вопрос с электричеством.