Уральского егеря оштрафовали на 2,5 млн рублей за самовольный ремонт дороги

Читайте также

Уральского егеря оштрафовали на 2,5 млн рублей за самовольный ремонт дороги

9989

Скриншот видео Дорога Ихтиандра

47-летнего Ихтиандра обвинили в порче плодородных земель и нарушении бюрократических процедур.

47-летний егерь Госохотнадзора Ихтиандр Шарипов заплатит штраф в 2,5 миллиона рублей за то, что без согласия местных властей провёл ремонт грунтовой дороги.

Мужчину обвинили в порче плодородных земель и обходе бюрократических процедур — в Россельхознадзоре заявили, что он нарушил плодородный слой почвы. При этом мужчина отметил, что дорога, которую он ремонтировал, есть на всех картах и существует больше пятидесяти лет.

<p>Скриншот видео <a href="https://youtu.be/RaTW5V3Z2yA" target="_blank"><ins>Дорога Ихтиандра</ins></a></p>

— Миллионы гектаров неосвоенных земель лежат, зарастают бурьяном, мелким березняком, и никому до этого нет дела, а тут — взялись вот, — приводит слова егеря "Настоящее время".

<p>Ихтиандр Шарипов. Скриншот видео <a href="https://youtu.be/RaTW5V3Z2yA" target="_blank"><ins>Дорога Ихтиандра</ins></a></p>

Отремонтированной дорогой продолжают пользоваться охотники и рыболовы. Также егерь за два года своей работы организовал ремонт охотничьих домов и решил вопрос с электричеством.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×