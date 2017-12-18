Хайпанули на пять суток. Героев секс-видео арестовали на Кубани

Девушке присудили трое суток административного ареста, а её партнёру вместе с "режиссёром" ролика — по пять.

Парочку, которая занялась сексом на одной из площадей в городе Усть-Лабинске на Кубани, арестовали за нарушение общественного порядка. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Девушке дали трое суток ареста, а молодому человеку — пять.

Аналогичное наказание понесёт товарищ пылкой парочки, который заснял происходящее на видео и выложил в Сеть.

— Личности молодых людей установлены, все они являются совершеннолетними. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении. В настоящее время суд назначил им наказание в виде административного ареста, — прокомментировали в региональном главке.

Напомним, секс-видео с участием жителей Усть-Лабинска получило популярность на минувших выходных. Сообщалось, что участники ролика являются студентами местного педагогического колледжа. Однако эту информацию в образовательном учреждении уже опровергли.