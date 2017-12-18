В Подмосковье задержали банду, подконтрольную Шакро Молодому

Участников банды, которая была под контролем криминального авторитета Шакро Молодого, задержали в Подмосковье. Их поймали за вымогательство, передаёт пресс-служба подмосковного ГУ МВД РФ.

Отмечается, что злоумышленники угрожали местному предпринимателю и требовали у него 80 тысяч рублей.

Во время обысков у них нашли два травматических пистолета, кастет, охотничьи патроны, а также поддельные удостоверения.

Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как уже сообщал Лайф, Захарий Калашов находится под стражей по делу о вымогательстве. По данным следствия, он также пытался дать взятку в один миллион долларов, чтобы правоохранители смягчили дело против его сподвижников.