Глава Приморского сафари-парка одобрил выступление "жирных львиц"

Дмитрий Мезенцев пояснил, что движение для хищников полезно, а ожирение чревато смертью.

Директор Приморского сафари-парка, известного благодаря закадычной дружбе тигра Амура и козлика Тимура, Дмитрий Мезенцев прокомментировал выступление полных львиц во Владивостокском цирке. По его мнению, здоровью хищниц, которые недавно родили, не вредит выход на арену.

— Животные должны двигаться, должны общаться, должны что-то делать. Если они будут только сидеть в клетке, это не пойдёт им на пользу. Львицы перед и сразу после родов в природе охотятся, так как им надо добывать себе пищу. Поэтому в самом их выступлении я не вижу ничего плохого, — подчеркнул Мезенцев.

Директор Приморского сафари-парка отметил, что перекармливание животных смертельно опасно. В парках и цирках примерно раз в неделю устраивают дни голода для львов и тигров, чтобы они не переедали. В сафари-парке таких крупных хищников, как тигры, кормят раз в сутки. Такой же график питания рекомендован и для львов.

— Для львов так же, как и для тигров очень важно правильно расписать рацион, они также должны двигаться, чтобы у них был вид приличный. В противном случае у львиц будет обрюзгший вид. То, что они двигаются, — это полезно для их же здоровья, — отметил Мезенцев.

Он также подчеркнул, что в природе дикие львы не едят от одних до трёх суток. Поэтому менять их уклад жизни не стоит. После родов животные действительно полнеют, но сколько времени им потребуется для похудения, точно сказать сложно — это зависит от индивидуальных показателей самки.

При этом Мезенцев удивился, что зоозащитники вообще выразили возмущение выступлением животных. Ведь питомцам нужна активность, и, по словам директора сафари-парка, активисты должны это понимать.

— Я бы предложил ввести такой закон, где нужно ввести чёткое определение человека, который может называть себя зоозащитником. Зачастую это люди, далёкие от природы и животных. Чтобы быть зоозащитником, нужно иметь основания, образование, опыт работы. Мне не всегда понятно, почему их слушают. Сама проблема высосана из пальца этими людьми ради пиара, — подчеркнул Мезенцев.

Дрессировщик львиц Виталий Смолянц отметил, что животные, напротив, прекрасно себя чувствуют и отлично выглядят. Он подчеркнул, что хищницы, которые в природе живут девять лет, у него справляют и 16-летие.