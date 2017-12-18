Дутерте решил легализовать однополые браки на Филиппинах

Глава государства добавил, что не испытает никаких проблем от того, что мужчина женится на мужчине.

Президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил о намерении легализовать в стране однополые браки, сообщает AFP.

— Я хочу введения однополых браков. Проблема в том, что нам придётся изменить закон, но мы в силах изменить закон, — заявил он на выступлении в городе Давао. Он добавил, что не испытает никаких проблем от того, что мужчина женится на мужчине.

Кроме того, Дутерте задался вопросом, нужно ли насаждать мораль, которая больше не работает, и сказал, что разрешит всё, что сделает его сограждан счастливыми.