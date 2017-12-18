В Минобороны Литвы заявили, что ВВС НАТО сопровождали Су-27 в небе над Балтикой

Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, за последнюю неделю один раз поднимались в небо для сопровождения российских самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Литвы.

— С 11 по 17 декабря истребители ВВС НАТО один раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем с целью опознания и сопровождения российских самолётов, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Согласно данным министерства, истребители ВВС НАТО опознали и сопроводили три самолёта Су-27, которые совершали полёт из материковой части РФ в Калининградскую область.

В МО Литвы утверждают, что российские самолёты якобы летели без ранее предоставленного плана полёта, у них были отключены радиолокационные автоответчики, а экипаж не выходил на связь с региональным центром управления полётами.

Добавим, что в Министерстве обороны России неоднократно отмечали, что все полёты российских военных бортов проходят в соответствии с международными нормами.