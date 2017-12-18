Предвыборный штаб Явлинского возглавил зампред партии "Яблоко"

Заместитель председателя партии "Яблоко", эколог Николай Рыбаков возглавил предвыборный список Григория Явлинского, объявившего о планах баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как говорится в сообщении на сайте политсилы, Рыбаков является заместителем председателя партии и членом федерального Бюро партии "Яблоко" с 2008 года. Кроме того, он является членом внутрипартийной фракции "Зелёная Россия" и членом Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

Ранее о своём участии в выборах 2018 года помимо Явлинского заявили: телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, основатель Mirax Group Сергей Полонский, правозащитница Екатерина Гордон.

А 6 декабря о своём участии в выборах объявил президент России Владимир Путин. Он будет баллотироваться как самовыдвиженец.