В Пентагоне опровергли сообщения о захвате главаря ИГИЛ аль-Багдади

Представители международной коалиции заявили, что на данный момент им неизвестно местонахождение террориста.

В командовании операции "Непоколебимая решимость" международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* опровергли сообщения турецкой газеты "Ени шафак" о том, что лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади якобы находится на американской военной базе в Сирии.

— Эти сообщения, к сожалению, ложны. Коалиция ещё не знает о местонахождении террориста, известного как Абу Бакр аль-Багдади. Будьте уверены, что, если его местонахождение было бы известно, он был бы мёртв или находился под стражей, — цитирует RT представителей коалиции.

Напомним, Минобороны РФ отчиталось о ликвидации лидера боевиков ещё в середине июня этого года. По данным телеканала "Ас-Сумария", факт ликвидации своего лидера подтвердили и боевики ИГИЛ. Однако в военной коалиции под руководством США до сих пор заявляют, что главарь террористов жив.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.