Российские военные из СЦКК покинут Донбасс 19 декабря

Причиной стал Киев, который создавал напряжённую морально-психологическую обстановку.

В МИД РФ рассказали, что российские военные из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня покинут Донбасс 19 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что работа офицеров под угрозой из-за действий украинской стороны, которая чинила различные препятствия.

— В таких условиях дальнейшая работа представительства Вооружённых сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 года входящие в состав Центра российские офицеры покинут территорию Украины, — отметили в МИД РФ.

Дипломаты подчеркнули, что возможные последствия лягут на Украину, зарубежные партнёры уже предупреждены.

Изначально о том, что военные из СЦКК покинут Донбасс, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.