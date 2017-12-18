Новое правительство Австрии возглавил Себастьян Курц

Раньше он считался самым молодым министром иностранных дел по меркам своей страны, а в 31 год стал самым молодым канцлером в истории всей Европы.

Бывший глава МИД Австрии, 31-летний политик Себастьян Курц принял присягу в качестве нового канцлера республики. Церемония инаугурации состоялась в резиденции президента во дворце Хофбург.

Курц и 13 членов его кабинета министров будут составлять австрийское коалиционное правительство в ближайшие пять лет, передают местные СМИ. Восемь министерских кресел в новом правительстве достались представителям Австрийской народной партии, шесть — Австрийской партии свободы. Таким образом, правые и консерваторы поделили сферы влияния почти пополам.

Отметим, в России избрание нового австрийского кабмина вызывает особый интерес, поскольку один из главных пунктов его программы предписывает смягчение антироссийских санкций.

Впрочем, новым коалиционным правительством довольны не все. В Вене сегодня ожидается многотысячная акция протеста против новых министров и Курца лично.