Новое правительство Австрии возглавил Себастьян Курц

Бывший глава МИД Австрии, 31-летний политик Себастьян Курц принял присягу в качестве нового канцлера республики. Церемония инаугурации состоялась в резиденции президента во дворце Хофбург.
Курц и 13 членов его кабинета министров будут составлять австрийское коалиционное правительство в ближайшие пять лет, передают местные СМИ. Восемь министерских кресел в новом правительстве достались представителям Австрийской народной партии, шесть — Австрийской партии свободы. Таким образом, правые и консерваторы поделили сферы влияния почти пополам.
Отметим, в России избрание нового австрийского кабмина вызывает особый интерес, поскольку один из главных пунктов его программы предписывает смягчение антироссийских санкций.
Впрочем, новым коалиционным правительством довольны не все. В Вене сегодня ожидается многотысячная акция протеста против новых министров и Курца лично.
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