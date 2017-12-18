Путин подарил восьмикласснице из Брянской области щенка лабрадора

Президент России Владимир Путин подарил школьнице из Брянской области щенка лабрадора, сообщается на сайте администрации города Клинцы.
Ученица 8-го класса Алина Бобок написала президенту письмо, в котором рассказала о давней мечте своей мамы — собаке породы лабрадор. В итоге девочка и её семья получили перед Новым годом заветный подарок — щенка им вручили мэр города Клинцы Олег Шкуратов и врио главы городской администрации Александр Морозов.
Напомним, Владимир Путин часто дарит детям подарки. Ранее дети получали от него цифровое пианино, новую гитару, аквариум, а студентке из Ставропольского края глава государства презентовал породистого карачаевского скакуна.
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