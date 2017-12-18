С начала 2017 года в мире погибло 97 журналистов

Как сообщили представители Press Emblem Campaign, число жертв среди сотрудников СМИ снизилось по сравнению с прошлым десятилетием.

С начала 2017 года погибло 97 журналистов из 28 стран, в то время как в прошлом году эта цифра равнялась 114, сообщается в ежегодном докладе неправительственной организации PEC.

— Впервые с 2008 года PEC зарегистрировала менее 100 погибших среди сотрудников СМИ в мире, — подчеркнули представители организации.

Согласно докладу, самыми опасными странами для работников СМИ стали Мексика, Ирак, Афганистан, Индия и Пакистан, унёсшие жизнь 45 человек. Также небезопасно представителям прессы работать в Филиппинах, Сирии, Сомали и Гондурасе, где в уходящем году скончалось 12 человек.

При этом в России, по данным PEC, в 2017 году погибло три работника прессы. Столько же смертей зафиксировано в Нигерии, Турции и Йемене.

Отмечается, что женщины, работающие в прессе, стали погибать чаще. Так, в прошлом году скончалось пять журналисток, в нынешнем — 16.

Кроме того, сообщается, что всего же за десять лет число погибших достигло 1197 человек. Авторы доклада отметили, что информация представлена на основе сообщений СМИ, журналистских союзов, ООН и неправительственных организаций.