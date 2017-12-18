В США назвали главные угрозы национальной безопасности

Документ, который в понедельник опубликует американская администрация, включает четыре основных направления: защита граждан, процветание страны, "сохранение мира посредством силы" и продвижение влияния.

Президент США Дональд Трамп намерен 18 декабря опубликовать стратегию национальной безопасности страны, где будут указаны главные угрозы государству. Среди них страны-изгои, "ревизионисты" и международные террористические организации. Об этом сообщают местные СМИ.

— Мы назвали несколько крупнейших групп, которые бросают нам вызов. Первая — ревизионистские державы, которые хотят создать мир, не обязательно соответствующий нашим интересам и ценностям. Вторая — режимы-изгои, которые угрожают соседям оружием массового поражения, дестабилизируя критически важные регионы. Третья — транснациональные угрозы, сеющие ненависть, — отмечается в сообщении.

В Администрации США заявили о планах соблюдать принцип "Америка на первом месте", но это не означает, что Штаты будут действовать в одиночку.

Напомним, что стратегия национальной безопасности США ранее была опубликована в 2015 году. Этот документ обновляется каждые 3–5 лет.