В Финляндии раскрыли причину обыска у автора статьи о слежке за военными из РФ

У местной журналистки забрали компьютер, планшет, мобильные телефоны и карты памяти.

В финской полиции рассказали, почему квартира журналистки газеты Helsingin Sanomat Лауры Халминен была обыскана. По их данным, причиной стала попытка уничтожения улик со стороны автора статьи о слежке за российскими военными.

— У полиции были основания подозревать, что в подвале жилого дома была предпринята попытка уничтожения материалов, которые могут быть использованы в досудебном разбирательстве. Компьютер, который был сожжён в подвале жилого дома, подлежал конфискации, — отмечается в сообщении Центральной криминальной полиции.

Как уже сообщалось, следственные действия продолжались часа четыре. За это время сотрудники правоохранительных органов забрали телефоны, ПК, планшет, карты памяти. Халминен стала автором статьи, в которой говорилось об институте разведки в городе Тиккакоски, который занимается слежкой за российскими вооружёнными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа.