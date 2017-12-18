"Декабрь, ты пьян". В Центральную Россию пришла предновогодняя оттепель

Аномально тёплая погода держится во Владимире, Туле, Брянске, Твери, и, как говорят синоптики, до конца недели минусовых температур не ожидается.

Настоящая оттепель нагрянула в Центральный федеральный округ за две недели до Нового года, сорвала открытие ледовых катков в целом ряде регионов и вмешалась в процесс подготовки к грядущим торжествам.

Так, в Тверской области аномальное потепление побило температурный рекорд за 180 лет наблюдений, передаёт ТАСС.

— 17 декабря на территории Тверской области воздух прогрелся до плюс 6,3 градуса... Это самая высокая температура за 180-летнюю историю наблюдений, — рассказали в региональном гидрометцентре.

В Тульской области, говорят синоптики, температурных рекордов не установлено, однако среднесуточная температура уже существенно выше нормы. В понедельник столбик термометра поднялся выше отметки в 5,6 градуса. А это уже вызывает тревогу у аграриев. Снега не полях уже практически нет — за минувшую неделю всё растаяло, — но если по-настоящему зимние морозы ударят раньше, чем ляжет снежный покров, значимая часть урожая может погибнуть, рассказали агентству эксперты.

Во Владимирской области сегодня установился минус, но он ещё очень неустойчивый, столбик термометра колеблется около нулевой отметки и не даёт ощутить настоящую зиму. Даже открытие главного городского катка на Пушкинском бульваре оказалось под угрозой. Толщина льда, по данным ТАСС, составляет всего 5 сантиметров, хотя по нормам она должна быть в три раза больше, и Снегурочке, скорее всего, придётся пересесть с саней на карету.