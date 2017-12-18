Два живодёра из Новосибирской области убили и разделали овчарку ради шашлыка

По данным следствия, молодые люди полностью признали свою вину, и теперь им грозит до двух лет тюремного заключения.

Двое 19-летних жителей города Искитима Новосибирской области убили и разделали соседскую овчарку на шашлык, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным следствия, в январе пьяные молодые люди пробрались в чужой дом, перепрыгнув через забор. Там они зарезали собаку, нанеся ей по меньшей мере три удара ножом. Затем тушку животного они перевезли в квартиру, где в ванной комнате разделали её на мясо для шашлыка.

Отмечается, что обвиняемые в ходе допроса полностью признали свою вину. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело и направлено в суд. Теперь юным сибирякам грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет 21-летний житель Москвы, который в состоянии алкогольного опьянения проник в вольер для птиц в парке Горького, где отловил 12 фазанов разных пород и садистским методом убил их.

Также суд ждёт 37-летнего жителя Ухты, который напился и от обиды на свою возлюбленную постирал в машинке её кота.

Напомним, Госдума в середине декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Данный законопроект также поддержали в Комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.