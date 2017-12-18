Воронежец притворился школьницей и предложил мужчине секс, а сам ограбил его

В итоге на 18-летнего местного жителя завели уголовное дело по факту мошенничества.

18-летний житель Воронежа написал взрослому мужчине с фейковой страницы школьницы с предложением секса, а при встрече ограбил его, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

В ноябре 2017 года молодой человек познакомился в соцсетях с мужчиной от имени школьницы и после длительного общения предложил встретиться ради секса у него дома. При встрече он забрал у 30-летнего несостоявшегося педофила телефон, угрожая заявлением в полицию и передачей переписки.

Пострадавший обратился в полицию, после чего молодого человека задержали и завели на него уголовное дело по статье "Мошенничество". Ему может грозить до пяти лет заключения.

Ранее Лайф сообщал, как в Приморье полицейские разыскивали угонщика, а нашли маньяка-педофила.