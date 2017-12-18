Кисляк отреагировал на новую стратегию нацбезопасности США

Как отметил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, новая стратегия свидетельствует, что Россию рассматривают как стратегического соперника.

Бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что проект резолюции американской стратегии безопасности, который планируется опубликовать 18 декабря, свидетельствует не о желании наладить отношения с Москвой, а о продолжении президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом прежней политики в отношении РФ.

— Новая стратегия нацбезопасности США, судя по её проекту, отнюдь не означает, что американская сторона настроена на выстраивание партнёрских отношений с Россией. Наоборот, она свидетельствует о том, что они рассматривают Россию как стратегического соперника, — подчеркнул Кисляк.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп 18 декабря опубликует стратегию национальной безопасности страны. В документе будут указаны главные угрозы государству. Среди них страны-изгои, "ревизионисты" и международные террористические организации.