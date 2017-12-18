Умер один из основателей "Мемориала" Арсений Рогинский

Один из основателей правозащитной организации "Мемориал" Арсений Рогинский скончался в Израиле от онкологического заболевания на 72-м году жизни. Об этом сообщает сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на историка Льва Лурье.

Арсений Рогинский — российский историк, правозащитник, общественный деятель, председатель правления правозащитного и благотворительного общества "Мемориал". Посвятил жизнь изучению истории общественного движения в России ХIX–XX веков, а также массовых репрессий в СССР. В 1981 году был осуждён за публикации в самиздате и за рубежом документов по этой теме, а в 1992 году — полностью реабилитирован.

Рогинский был награждён орденом "За заслуги перед Республикой Польша" (2010) и медалью "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (2010 год).