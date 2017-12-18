С могилы украинского писателя в Чернигове украли стокилограммовый бронзовый бюст

На месте преступления была разбросана солома. Вероятно, ей пытались заглушить звук от падения.

В Чернигове скинули с постамента и украли бронзовый бюст украинского писателя Михаила Коцюбинского, сообщают местные СМИ.

Изваяние весило сто килограммов. На месте преступления была разбросана солома, вероятно, чтобы заглушить звук от падения, рассказали в полиции. Правоохранители начали расследование по делу об осквернении могилы.

Михаил Коцюбинский — классик украинской литературы. Среди известных произведений — "Тени забытых предков", Fata Morgana, "Кони не виноваты" и другие.

Это не первый случай осквернения захоронений на Украине. Так, недавно неизвестные разрушили памятник лидеру партизан Алексею Фёдорову в Черниговской области.