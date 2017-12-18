"Клуб 27". Лидер южнокорейской идол-группы покончил с собой

Лидер южнокорейского музыкального коллектива SHINee Ким Джонхён покончил с собой в Сеуле. Вокалисту идол-группы было 27 лет, сообщает агентство Yonhap.
Его тело нашли без сознания в съёмной квартире на юго-востоке Сеула. Примечательно, что за полтора часа до кончины его сестра звонила и предупреждала, что Джонхён хочет совершить суицид. Однако когда прибыли медики, то зафиксировали смерть вокалиста.
SHINee — группа, которая выступает в жанре K-pop.
Добавим, что "клубом 27" называют объединение музыкантов, которые ушли из жизни в возрасте 27 лет. Наиболее известными его участниками являются Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Курт Кобейн и Эми Уайнхаус.
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